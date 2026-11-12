1500 pagine di intercettazioni. Un faldone del procedimento “Imperium” che l’avvocato della parte offesa Pierandrea Setzu ha ottenuto di poter studiare fino al 4 febbraio 2027, avendolo ricevuto appena una settimana fa, e ottenendo così un rinvio dal gip Gian Paolo Piana. Il legale si era opposto nei mesi scorsi all’archiviazione della posizione del rettore uscente Gavino Mariotti (richiesta dal Pm) indagato con l’accusa di induzione indebita, riqualificata in turbata libertà degli incanti. Accusa nota dalle indagini della guardia di Finanza e dalla denuncia di un docente dell’ateneo sassarese oggi in pensione.

Secondo le contestazioni Mariotti si sarebbe interessato per l’assunzione di persone in Asl, interferendo poi su nomine dirigenziali, sull’elezione di organi di governo universitari, o per il trasferimento di professori. Presunte intromissioni sarebbero avvenute per un concorso destinato al ruolo di ricercatore sanitario o per una riapertura dei termini alle iscrizioni ai test di Medicina per aiutare chi non aveva presentato domanda in tempo, e tra questi una parente. Comportamenti che il pm Giovanni Porcheddu, ricordando anche la non ammissibilità di alcune intercettazioni, ha sostenuto essere prive di rilevanza penale. Conclusione che trova in disaccordo Setzu. L’avvocato della difesa Luigi Esposito ha espresso la sua contrarietà alla proroga. (e.fl.)

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