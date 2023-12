Inchiesta sul bonus facciate, raffica di avvisi di garanzia 

Arrivano gli avvisi di garanzia per la presunta indebita percezione di erogazioni pubbliche e la presunta associazione a delinquere finalizzata a commettere truffe nel sassarese nell'ambito del bonus facciate. Dallo scorso weekend sono giunte ai diretti interessati le notifiche conseguenti all'investigazione della guardia di Finanza che vedono indagati sei sassaresi, di cui tre imprenditori edili, due professionisti e un amministratore di condominio. Secondo le accuse della procura rappresentata dalla sostituta procuratrice Lara Senatore, attraverso la misura di sostegno al settore edilizio, quella al 90 per cento, gli indagati avrebbero raccolto crediti, tra il 2021 e il 2022, per 5 milioni 593mila euro, sequestrati dalle Fiamme Gialle, senza però mai eseguire i lavori edili oppure realizzandoli con un importo sovrastimato rispetto a quello attestato nelle documentazioni. Insieme ai sei, in concorso per singoli episodi, sono indagate altre 47 persone, sia privati che amministratori di condominio, tutti committenti dei lavori di recupero delle facciate, includendo quelle delle abitazioni ma anche delle attività commerciali. Le presunte truffe sarebbero avvenute in 52 immobili, e oltre che a Sassari, anche a Putifigari, Olmedo, Ossi, Mara, Florinas, Castelsardo, Ardara, Pozzomaggiore, Chiaramonti e Trinità d'Agultu. In un solo caso non sarebbero andate a buon fine a causa delle proteste dei proprietari. Gli avvocati difensori sono Maria Grazia Sanna, Giuseppe Melis, Gianluigi Poddighe, Rosangela Mele, Luca d'Alò. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA