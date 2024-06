Inchiesta sui giovani di Fratelli d’Italia, la premier attacca 

Giorgia Meloni non resta in silenzio. Non solo commenta l'inchiesta di Fanpage che ha terremotato Gioventù nazionale, ma passa al contrattacco. «Chi ha sentimenti razzisti, antisemiti o nostalgici ha sbagliato casa, questi sentimenti sono incompatibili con FdI», premette. Subito dopo, però, affonda sui metodi utilizzati per realizzare il servizio, chiamando in causa Sergio Mattarella: «Infiltrarsi nelle riunioni dei partiti politici è da regime. Perché nessuno in 75 anni ha ritenuto di farlo e riprenderle segretamente? È consentito? Lo chiedo ai partiti» e anche «al presidente della Repubblica».

È questa la posizione ufficiale di FdI: «Fuori chi ha sbagliato», ma condannando i modi dell'inchiesta. Giovanni Donzelli la definisce «una vergogna», e aggiunge: «C'è un problema evidente di persone che fingono che sia giornalismo fare dei reati», sostiene, «ci sono dei minorenni che sono stati spiati e seguiti». I ragazzi di Gioventù nazionale «sono bellissimi, un movimento sano»: poi «se qualcuno ha fatto errori ne paga le conseguenze». Francesco Giubilei, editore di Nazione Futura in cui si è infiltrata una giornalista di Fanpage, chiede «ai colleghi editori e ai giornalisti: si può infiltrare una persona in un altro giornale? Secondo noi è un modo di agire pericoloso che mina l'indipendenza di una redazione e perciò la libertà di stampa».

Insomma, le dimissioni di Flaminia Pace ed Elisa Segnini, militanti di Gioventù Nazionale, non chiudono il caso, e neppure lo scontro tra maggioranza e opposizione. Le risate dei ragazzi di Gn contro la senatrice meloniana Ester Mieli colpiscono la comunità ebraica. Il presidente romano Victor Faldun auspica che la premier, dopo aver condannato le leggi razziali e il fascismo, abbia «il coraggio» di definirsi «antifascista».

Il segretario della Cgil Maurizio Landini parla di libertà d’informazione messa in discussione. E, dopo le parole di Meloni, le opposizioni insorgono: «Per lei le inchieste indipendenti sono cose da regime, per noi è democrazia», attacca il M5S con Francesco Silvestri. «È legittimo che una testata giornalistica si infiltri in un partito? Sì, presidente Meloni: vada alla sostanza, quando prende provvedimenti?», chiede il responsabile informazione del Pd Sandro Ruotolo. Da Iv, Matteo Renzi osserva: «Il problema non sono i giornalisti che fanno gli scoop, ma gli antisemiti razzisti che inneggiano a Hitler».

RIPRODUZIONE RISERVATA