Inchiesta sui business degli ultrà, Javier Zanetti sentito dalla Mobile 

MILANO. Faccia a faccia ieri tra gli investigatori della Mobile, che indagano sulle curve di San Siro e i traffici illeciti degli ultras, e il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, sentito come teste su presunte pressioni dei capi ultrà sul club nell'inchiesta che ha portato a 19 arresti dieci giorni fa. Annullato invece l’interrogatorio di Fedez, amico del leader della curva Sud milanista Luca Lucci. In un'intercettazione del maggio 2023 tra Marco Ferdico, capo ultrà della Nord ora in cella, e Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, è emerso che il primo avrebbe «saputo da Zanetti» che c’erano «funzionari di polizia che stanno monitorando la curva» dopo l’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico leader della Nord.

RIPRODUZIONE RISERVATA