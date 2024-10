Inchiesta sugli ultrà di Inter e Milan, fermato il braccio destro di Lucci  

Milano. È arrivata ad individuare anche i presunti responsabili di un tentato omicidio del 2019, avvenuto in pieno centro a Milano, l’inchiesta della Procura che più di due settimane fa ha portato a 19 arresti tra vertici e sodali ultrà milanisti e interisti. Indagine che con un nuovo fermo ha portato alla luce una sfilza di aggressioni degli ultimi anni nell’ambito di «uno scontro per il controllo della Curva Sud» del Milan: in carcere è finito Daniele Cataldo, 52 anni, il “vice” di Luca Lucci, leader degli ultras rossoneri. Ci sarebbe lui dietro l’agguato in zona Porta Romana di cinque anni fa contro Enzo Anghinelli: l’uomo venne avvicinato da due persone che gli spararono contro più colpi. Si salvò per miracolo. Indagato per concorso, sospettato di essere il mandante, è proprio Lucci, già in carcere per l’inchiesta “doppia curva”, da cui sono emersi anche i suoi rapporti stretti di amicizia con Fedez (non indagato).

RIPRODUZIONE RISERVATA