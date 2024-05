Inchiesta su Giorgi: «Rientrerà presto in Italia» 

«Nessuna intenzione di sottrarsi alle responsabilità, Camila Giorgi rientrerà presto in Italia». Lo dicono gli avvocati Federico Marini e Cristian Carmelo Nicotra. «L'allontanamento dalla residenza di Calenzano è temporaneo e dovuto a una divergenza di vedute in famiglia, e a una pausa di riflessione per impostare la propria vita dopo l'abbandono dell'attività agonistica». L'irreperibilità della tennista marchigiana è emersa quando la Guardia di finanza stava cercando di notificarle un avviso della procura di Prato per l'accusa di omessa dichiarazioni dei redditi nel 2016 e conseguente evasione fiscale.

