Inchiesta Solinas, oggi l’incarico per l’esame dei telefoni 

Questa mattina, davanti al pubblico ministero Giangiacomo Pilia, saranno nominati gli esperti chiamati ad analizzare i telefonini del governatore Christian Solinas e di altre due persone finite nell’inchiesta dalla Procura per presunta corruzione. I difensori potranno indicare i propri consulenti. Bocciata dal Tribunale del Riesame la richiesta di annullamento del sequestro probatorio degli apparecchi informatici, anche il Gip Luca Melis ha ritenuto di non dover accogliere l’istanza dei difensori che chiedevano l’incidente probatorio. Un doppio no dei giudici che ha di fatto spalancato le porte all’esame dei cellulari sequestrati, con la formula dell’incidente tecnico irripetibile.

I difensori degli indagati, con in prima fila gli avvocati del governatore Salvatore Casula e Roberto Nati, sottolineavano che la Cassazione – con una sentenza del 2020 sul caso della Fondazione Open (quella di Matteo Renzi) – ha stabilito «l’illegittimità di un sequestro avente primari fini esplorativi volto ad acquisire la notizia di reato in ordine ad un illecito non individuato nella sua specificità fattuale». Il collegio del Riesame, presieduto dal giudice Gianpiero Sanna, ha stabilito che il sequestro motivato dal pm Pilia è ben motivato. Ora, dunque, la battaglia si sposterà sulle metodologie d’esame dei telefoni: una volta fatto il clone degli apparecchi, bisognerà capire se gli investigatori avranno la possibilità d controllare tutto o se avranno accesso solo solo agli elementi ritenuti d’interesse per l’indagine.

Solinas è iscritto nel registro degli indagati in due filoni di inchiesta: uno per la vendita di una sua proprietà a Capoterra (secondo l’accusa a prezzo maggiorato di 10 volte) in cambio di presunti favori e appalti all'imprenditore Roberto Zedda. Nell’altro filone - assieme al suo consulente Christian Stevelli e al direttore generale dell'Ufficio dell'autorità di gestione del programma operativo Eni Cbd, bacino del Mediterraneo, Roberto Raimondi - per un presunto accordo corruttivo legato alla nomina di quest'ultimo in cambio di docenze a contratto nelle università in cui lavora Raimondi (Tirana e Unilink di Roma) con anche la promessa di una laurea honoris causa nell'ateneo albanese.

