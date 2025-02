Inchiesta Sider Alloys, rifiuti e sigilli nella sala elettrolisi 

Sigilli nella sala elettrolisi della Sider Alloys e allarme inquinamento nel cuore della fabbrica dell’alluminio. Un fulmine non proprio a ciel sereno nel polo industriale di Portovesme dove i sindacati, da settimane, chiedevano approfonditi controlli a Provincia, Regione e Mimit. Richiesta accolta e il risultato, per quanto in gran parte coperto dal riserbo viste le indagini in corso, sarebbe sconcertante.

Gli appelli

«Controllate la sala elettrolisi», hanno scritto anche nei giorni scorsi le segreterie Fiom, Fsm, Uilm e Cub in un duro documento in vista di un nuova visita di Invitalia presso lo stabilimento dove, dal 2017, la Sider Alloys lavora a un piano di rilancio di cui a oggi non si vedono risultati apprezzabili. «Non accetteremo ulteriori visite alla fonderia, unico reparto in cui l’azienda ha effettuato le poche lavorazioni», hanno ribadito parlando di un presunto smantellamento in corso nella zona incriminata: si tratta del cuore dello stabilimento dove, all’interno delle celle spente nel 2012, l’allumina per decenni è stata trasformata, tramite un processo elettrochimico, in alluminio. Smantellamento di cui hanno parlato con grande preoccupazione in tutte le segnalazioni che da tempo inviano agli enti competenti. Denunce dettagliate che parlerebbero di smobilitazione e non del revamping previsto dal piano industriale. E poi di materiali non smaltiti, tra cui rifiuti speciali che sarebbero dovuti finire in discariche apposite e che, invece, si troverebbero nei locali sottostanti la sala elettrolisi. Una situazione che, a detta dei sindacati, rappresenterebbe un problema ambientale e allo stesso tempo di abbandono e mancato rispetto degli accordi sottoscritti per il rilancio.

I sopralluoghi

I continui solleciti degli ultimi giorni hanno dato il via ai sopralluoghi di venerdì. Prima un team di tecnici della Provincia, seguiti da Arpas e dagli agenti del Corpo forestale Nipaaf (nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale) di Iglesias. Per tutta la giornata i controlli, culminati con i sigilli, si sono concentrati nella sala elettrolisi che, per chi non è pratico della materia, non è una sala nel senso comune del termine, ma si tratta di un gigantesco impianto composto da 320 celle (ogni cella è grande circa 8 metri per 4 ed è profonda più di 2 metri). Il riserbo è totale ma pare che i timori dei sindacati si sarebbero concretizzati davanti agli occhi dei tecnici, sia nella sala elettrolisi sia nei locali sottostanti dove, a tarda sera, quanto trovato è stato posto sotto sequestro. «Alla luce di queste gravi novità – dice Roberto Forresu, segretario della Fiom Cgil – chiediamo subito una convocazione al Mimit perché vogliamo capire che cosa accadrà ora anche alla luce della visita appena effettuata da Invitalia. Ora più che mai servono risposte in un tavolo ministeriale visto che all’orizzonte c’è un nuovo interlocutore».

Un investitore al quale sarebbero già state proposte tre date per visitare l’intero stabilimento di Portovesme. Visite che ora si rischia di svolgere in un impianto in parte sotto sequestro.

