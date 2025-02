Inchiesta Sider Alloys, due indagati  

Il pubblico ministero Nicola Giua Marassi ha chiesto alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Giulia Tronci, la convalida del sequestro della sala elettrolisi e di alcuni padiglioni dello stabilimento Sider Alloys di Portovesme, con all’interno tra gli 800 e i 1000 sacchi, contenenti del materiale di scarto che veniva recuperato dalle vasche dopo i processi di elettrolisi, indispensabile per la fabbricazione dell’alluminio. Dopo la trasmissione degli atti da parte del Corpo Forestale, la Procura ha modificato l’imputazione da gestione di illecita di rifiuti a discarica abusiva, iscrivendo nel registro degli indagati il direttore dei lavori di revamping e il direttore tecnico della società Gma, che ha in appalto uno dei servizi nell’ex stabilimento dell’Alcoa.

L’inchiesta

Ora spetterà alla Gip Tronci il compito di convalidare gli atti del sequestro firmati dagli investigatori del Corpo Forestale che hanno effettuato il sopralluogo assieme ai tecnici dell’Arpas, della Asl e della Provincia. Ma l’inchiesta della Procura è solo alle fasi iniziali, visto che la magistratura, stando alle indiscrezioni, sembra intenzionata a voler scoprire cosa contengano i circa mille sacchi: in alcuni i codici identificativi indicherebbero anche la presenza di rifiuti pericolosi, come ad esempio l’amianto, ma al momento non c’è alcuna certezza.

La preoccupazione

Tutta la preoccupazione di sindacati e lavoratori per il futuro della fabbrica è emerso ieri mattina a Portovesme, durante l’assemblea informativa che si è svolta ai cancelli. «Il Mimit ci convochi al più presto o andremo a Roma a prenderci l’incontro – hanno detto i segretari dei metalmeccanici Fiom, Fsm, Uilm e Cub – c’è bisogno di chiarezza sul futuro e sulle prospettive. Se c’è un investitore interessato a questo sito, il Governo approfondisca senza indugi». Anche i sindaci del Sulcis Iglesiente, con una lettera inviata ieri al Ministro Urso, alla Presidente Todde e al Prefetto, sollecitano la convocazione urgente di un vertice. Sempre ieri i sindacati sono intervenuti sulla vertenza Glencore. In una nota firmata dalla segreterie territoriali di Filtcem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil chiedono al Governo di fare chiarezza «al più presto in quanto l’incontro tecnico annunciato per il 10 febbraio è saltato e ancora non abbiamo contezza dei programmi del Governo».

(ha collaborato

Antonella Pani)

