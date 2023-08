Inchiesta shock su un neonato: è stato venduto? 

Il sospetto è pesantissimo. Si sarebbero fatti consegnare un neonato dai genitori naturali per poi registrarlo all’anagrafe come loro figlio. Un’alterazione dello stato civile di un bimbo appena nato su cui ora stanno indagando sia la Procura di Cagliari che i carabinieri, intenzionati a non trascurare alcuna pista. Tre le ipotesi: che il piccolo sia stato volontariamente ceduto dalla mamma, che la donna sia stata indotta e persuasa a consegnarlo ai nuovi genitori o, addirittura, che il neonato sia stato venduto.

L’inchiesta

È un’indagine tenuta nel riserbo più assoluto quella aperta di recente dalla sostituta procuratrice di Cagliari, Ginevra Grilletti, che - dopo una relazione dei carabinieri - ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone con l’ipotesi di concorso in alterazione di stato e circonvenzione di incapace. Un reato, il primo, che il Codice penale punisce con una condanna dai cinque ai quindici anni di reclusione.

La segnalazione

Stando a quanto accertato dai militari, una coppia di professionisti benestanti (non indichiamo i centri dove si sarebbe svolta la vicenda per proteggere sia il neonato che eventuali altri protagonisti fragili) avrebbe trascritto all’anagrafe come proprio figlio un bimbo appena nato. In realtà, subito dopo il parto, il piccolo sarebbe stato riconosciuto (oltre che dalla madre naturale) anche dall’uomo che l’avrebbe poi preso a vivere con sé e con la moglie. Ma l’improvvisa presenza di un neonato nell’abitazione dei due professionisti non sarebbe passata inosservata ai vicini di casa, visto che non avrebbero visto tracce di gravidanza. Da qui la segnalazione ai carabinieri che, nel giro di qualche giorno, avrebbero scoperto che qualcosa non filava nella storia.

Cinque indagati

Nel registro degli indagati la pm Grilletti ha iscritto cinque persone: la coppia di professionisti, i genitori naturali del bimbo e una parente di questi ultimi. La mamma del bambino, però, viene indicata anche come possibile parte offesa nella circonvenzione di incapace, segno che la Procura e gli investigatori non vogliono lasciare nulla al caso, accertando nel dettaglio cosa sia accaduto. Nel frattempo, come spesso accade in queste situazioni, è intervenuto il Tribunale dei Minori che ha prelevato il bambino dichiarandolo adottabile.

Nessun dettaglio

Nessun ulteriore dettaglio può essere rivelato sulla vicenda, proprio perché ora i giudici stanno cercando di trovare una famiglia sicura per il bimbo, che ha ancora pochi mesi. Proprio per tutelare la piccola vittima, il giornale ha scelto di non indicare né le generalità né il luogo dove risiedono le persone coinvolte.

Accertamento irripetibile

La Procura, in ogni caso, ha sequestrato tutti i cellulari e disposto un accertamento tecnico non ripetibile, così da esaminare il traffico telefonico e il contenuto dei messaggi che si sono scambiati i cinque indagati nei mesi della gravidanza e subito dopo il parto. Stando alle indiscrezioni, sia i genitori naturali che la coppia di professionisti avrebbe già negato con forza che il bimbo sia stato venduto o che ci sia stato, in qualsiasi modo, un accordo di natura economica. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella che la famiglia naturale, ritenuta fragile e a cui era già stato portato via un figlio per essere adottato, abbia deciso (o sia stata indotta a decidere) di consegnare volontariamente il figlio subito dopo la nascita ai due professionisti così da evitare un nuovo intervento dei Servizi sociali e del Tribunale dei Minori. Un modo per restare comunque in contatto e veder crescere il bambino, consegnandolo e facendolo registrare a persone di fiducia. Nel frattempo anche i magistrati minorili stanno lavorando per trovare una nuova famiglia ai neonato. Rigorosa, quindi, la consegna del silenzio da parte di investigatori e Procura: i reati ipotizzati, come detto, sono gravi e si rischiano condanne molto pesanti.

