«Inchiesta pubblica su Mistral» 

Un’inchiesta pubblica sul progetto “Mistral”. Dopo aver inviato le proprie osservazioni, sottolineato i gravi rischi per l’avifauna selvatica, sul progetto eolico “Mistral” il Gruppo di Intervento Giuridico si schiera ora al fianco del Comune di Alghero nella richiesta di indizione di un’inchiesta pubblica, per garantire trasparenza e democraticità all’intero iter, così come prevede la legge.La preoccupazione nella comunità locale è enorme. Si tratta di veder spuntare al largo di Capo Caccia 32 torri eoliche alte più di 200 metri con potenza complessiva di 480 MW che si vorrebbero installare a mare, lungo la costa nord-ovest della Provincia di Sassari, a 35 km dalla costa, con arrivo sulla terra a 2 km a sud di Alghero, da dove poi partirebbero i 40 chilometri di cavidotti verso Ittiri.

Il no del Parco

Il Parco di Porto Conte ha già respinto a piene mani l’ipotesi di un progetto di tale portata, presentando le proprie osservazioni in termini di potenziale impatto diretto ed indiretto dell’impianto su specie e habitat di interesse conservazionistico.Il Comune di Alghero ha chiesto un confronto pubblico nell’ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale, con i Ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Cultura, la Regione autonoma della Sardegna, i cittadini e i comitati. Il Grig è d’accordo con l’Amministrazione algherese, perché «soprattutto per le grandi opere sarebbe fondamentale il dibattito pubblico», sottolinea Stefano Deliperi. «Il Grig era già intervenuto con specifico atto di opposizione avverso il rilascio della richiesta concessione demaniale marittima trentennale in assenza di qualsiasi atto autorizzativo», ricorda il referente del gruppo: «Ora, non rilasciata la concessione demaniale marittima, è stata richiesta la pronuncia di compatibilità ambientale e la procedura di Valutazione di impatto ambientale è in corso».

Gli altri progetti

E non è il solo progetto che incombe come una spada di Damocle sul territorio del Nord Ovest. Nel mare che guarda Alghero potrebbero sorgere ben tre impianti eolici off-shore per un totale di oltre 2300 megawatt. Ognuno prevede circa 40 km di cavidotti sotto la terra ferma, passando dalla spiaggia di Maria Pia o dal porto turistico o, ancora, dalla scogliera a sud della città verso le campagne antiche. «Il Grig – chiarisce Deliperi – da un lato è favorevole alla produzione energetica da fonti rinnovabili, ma è assolutamente contrario a ogni ipotesi di speculazione energetica».

