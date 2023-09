Inchiesta per omicidio stradale: dinamica da chiarire 

Inevitabile per poter effettuare tutti gli accertamenti e poi restituire i corpi delle quattro vittime alle famiglie: così la pm Rossana Allieri ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo. Un atto dovuto per poter raccogliere una serie di ulteriori elementi sulla tragedia di viale Marconi e poi consentire ai parenti dei quattro giovani di fissare le date dei funerali.

Testimoni

Sulla dinamica sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale che hanno fatto una prima ricostruzione dell’incidente, escludendo il coinvolgimento di altri mezzi. Grazie ad alcune testimonianze, e alle dichiarazioni dei soccorritori e dei vigili del fuoco – i primi ad arrivare sul luogo della tragedia – sembra certo che alla guida della Ford Fiesta ci fosse Alessandro Sanna: l’auto è di proprietà di un’azienda riconducibile a un familiare. Al suo fianco Najibe Zaher. Entrambi indossavano le cinture e sono morti sul colpo, così come Simone Picci e Giorgia Banchero, scaraventati fuori dall’abitacolo. Anche i due feriti, Alessandro Sainas e Manuel Incostante, sono stati trovati sull’asfalto: il primo ha riportato lesioni più importanti ed è tenuto sotto stretta osservazione al Brotzu, il secondo ha trenta giorni di prognosi ed è al Policlinico di Monserrato.

La strada

E quanto accaduto all’alba di ieri potrebbe riaprire gli interrogativi sul senso unico istituito in viale Marconi nel dicembre del 2020 non senza polemiche e sui lavori per la riqualificazione andati avanti a intermittenza per parecchio tempo. Perché la segnaletica all’altezza dello svincolo per l’asse mediano, proprio nel punto in cui è avvenuto il tragico schianto, potrebbe ingenerare dubbi e poca chiarezza soprattutto per chi non è a conoscenza del senso unico.

La presenza di un cordolo tra le corsie di marcia per chi entra in città e quella riservata ai mezzi pubblici, sulla destra andando verso Quartu, potrebbe aver inoltre portato il conducente della Ford Fiesta a effettuare una manovra per evitare l’impatto, sbandando e finendo contro un pilastro in cemento per poi capovolgersi più volte. (m. v.)

