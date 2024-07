Inchiesta patenti, scarcerato Spagnolo 

Il giudice per le indagini preliminari Luca Melis ha accolto le richieste degli avvocato Marco Aste e Michele Pilia: l’ex vicecomandante della capitaneria di Carloforte Pierpaolo Spagnolo, 57 anni, è uscito dal carcere e attenderà agli arresti domiciliari le nuove fasi dell’inchiesta che lo vede al centro del terremoto causato dallo scandalo delle patenti nautiche cedute, secondo l’accusa, in cambio di favori e mazzette. Un’inchiesta che vede coinvolte 84 persone residenti in diverse zone dell’isola e principalmente nel Sulcis Iglesiente, tutte accusate – a vario titolo – di corruzione, falso aggravato e attentato alla sicurezza dei trasporti.

L’interrogatorio

Spagnolo durante l’interrogatorio ha ribadito quanto già confessato al pm non appena esplose il caso delle patenti irregolarmente rilasciate a partire dal 2015, data del suo arrivo a Carloforte, a persone che non avevano seguito il regolare percorso di finalizzato a ottenere il documento, a volte con la simulazione di un esame in realtà mai avvenuto o tramite finto rinnovo o rilascio di duplicato a seguito di finto smarrimento. In cambio sarebbero state versate cifre di denaro di diverse entità o favori e benefit di altro tipo, modus operandi che l’ex comandante in principio aveva negato mentre ora sarebbe arrivata anche questa ammissione. Non sussistendo più le esigenze cautelari che avevano portato a disporre la misura del carcere, è stata quindi disposta la misura dei domiciliari con il controllo tramite braccialetto elettronico e l’assoluto divieto di visita o contatti telefonici e telematici.

Le disposizioni

Revocate parte delle misure cautelari per le altre persone finite ai domiciliari o con l’obbligo di firma che hanno deciso, contrariamente alla prima fase dell’inchiesta, di consegnare la patente nautica contestata. Alcuni hanno già ricevuto l’ordinanza altri sono in attesa di rendere interrogatorio dunque la decisione del giudice è attesa per le prossime ore. Erano stati disposti i domiciliari per Palmerio Bodano, Nicola Peddio, Domenico Bisesti e Carlo Puggioni. Tra la revoche dell’obbligo di firma occorre segnalare quella del manager pubblico Roberto Raimondi: «Accolta perché – spiega il suo legale Gianluca Aleppi – è stato chiarito che mai in nessun caso aveva trattenuto la patente contestata che, infatti, era stata sequestrata un anno fa nella prima fase dell’inchiesta». Era disposto l’obbligo di firma anche per Luca Bruzzese, Vittorio Velotto, Massimo Balia, Giuseppe Cirronis e Giorgio Cicu (in attesa di interrogatorio perché al momento delle disposizioni delle misure cautelari si trovava all’estero).

RIPRODUZIONE RISERVATA