Inchiesta Monte Nuovo, torna libero dopo 6 mesi il medico Tomaso Cocco 

È tornato in libertà il medico cagliaritano Tomaso Cocco, primario dell’ambulatorio della terapia del dolore all’ospedale Binaghi, arrestato sei mesi fa nell’ambito dell’inchiesta “Monte Nuovo” che ha ipotizzato una presunta associazione criminale formata da colletti bianchi ed esponenti della criminalità nuorese. La giudice per le indagini preliminari Manuela Anzani ha revocato l’ordine di custodia cautelare ai domiciliari, restituendo la libertà all’anestesista difeso dagli avvocati Rosaria Manconi e Fabio Varone.

«Respiro, finalmente, da innocente, l’aria libera della mia terra. Non sono stati mesi facili per me: pensavo di non farcela». Così, ieri sera, il primario ha commentato sui social la sua liberazione. «Ed è stato proprio il sostegno degli amici sinceri che mi ha dato la forza per andare avanti. Sono di nuovo libero. Quasi disperavo. La mia forza siete voi, il mio coraggio la mia professione, la mia gioia potermi occupare di chi soffre. Ora più che mai, avendo sopportato sulla mia pelle dolore e sofferenza». L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia, che originariamente ipotizzava l’associazione a delinquere di stampo mafioso (poi fatta cadere dal Tribunale del Riesame) è ormai alle fasi finali e potrebbe chiudersi entro marzo. Cocco si trovava ai domiciliari a Tula, a casa della madre. Era stato arrestato nel blitz del Ros dei Carabinieri il 27 settembre (31 misure cautelari tra carcere e domiciliari) e poi trasferito dal penitenziario di Uta al Pagliarelli di Palermo. Infine erano arrivati i domiciliari: ora la libertà. (

