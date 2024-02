Inchiesta Monte Nuovo, Cocco ai domiciliari dopo cinque mesi in cella 

Ha lasciato ieri il super-carcere Pagliarelli di Palermo, dov’era stato trasferito a sorpresa più di un mese fa, tornando nell’Isola agli arresti domiciliari nella casa della madre a Tula, nel Sassarese. È stato scarcerato ieri l’anestesista e primario dell’ambulatorio di Terapia del dolore del Binaghi, Tomaso Cocco, 55 anni, in custodia cautelare da quasi cinque mesi perché coinvolto nell’inchiesta “Monte Nuovo” della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. Ad accogliere l’istanza delle avvocate Herika Dessì e Rosaria Manconi è stata la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, Manuela Anzani.

Il provvedimento

La giudice ha tenuto conto del «tempo trascorso dall’applicazione della misura (circa cinque mesi) e dalla commissione dei fatti per i quali si procede», ma anche «dell’intervenuto scioglimento (per effetto dell’applicazione delle misure cautelari) del sodalizio criminale» al quale avrebbe partecipato il medico. Il Gip Anzani fa riferimento anche all’imminente conclusione delle indagini e ai problemi di salute dell’anestesista, che renderebbero ancora più gravosa la detenzione. Una condizione che è peggiorata ulteriormente quando il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, a sorpresa, l'aveva trasferito di punto in bianco a gennaio da Uta al super-carcere siciliano. Tenuto conto degli attuali elementi, conclude la giudice, «l'ancora attuale pericolo di recidiva specifica posto a fondamento della misura cautelare in corso» può essere «adeguatamente neutralizzato con una misura meno afflittiva».

Il ritorno nell’Isola

Così, accolta la richiesta della difesa (la Direzione distrettuale antimafia avrebbe dato parere negativo), Tomaso Cocco ha potuto lasciare ieri pomeriggio il super-carcere palermitano e tornare nell’Isola. Lì potrà restare ai domiciliari a Tula, in compagnia della famiglia. Nei giorni scorsi era stato scarcerato anche Tonino Crissantu, nipote di Graziano Mesina, finito anche lui assieme al medico, a Nicolò Cossu (soprannominato Cioccolato, l’unico che resta recluso) e all’ex assessora regionale Gabriella Murgia, nell’inchiesta dell’Antimafia e del Ros dei Carabinieri che ha coinvolto complessivamente 31 persone. L’ipotesi dei pm Emanuele Secci e Rossana Allieri è che in Sardegna operasse un’associazione che, con metodi mafiosi, compisse reati contro la pubblica amministrazione, trafficasse in droga, e abbia agevolato la latitanza proprio dell’ex Primula Rossa del banditismo sardo, resosi irreperibile per un anno e mezzo dopo una condanna a 30 anni per traffico di droga.

Il Tribunale del Riesame

Poche settimane dopo il blitz del Ros che aveva eseguito le 31 ordinanze di custodia cautelare, il Tribunale della Libertà presieduto dalla giudice Lucia Perra aveva escluso l’ipotesi di associazione mafiosa, ipotizzando una semplice associazione a delinquere. L’ex assessora Murgia era stata subito mandata ai domiciliari. Ma i pubblici ministeri della Procura distrettuale di Cagliari, nonostante il parere del Riesame, hanno continuato a indagare e ipotizzare le aggravanti mafiose, tanto che Cocco – a seguito della grave contestazione – è poi stato spedito in Sicilia tra i detenuti delle cosche inseriti nell’alta sorveglianza. Una decisione del Dap che ha scatenato polemiche. «Sicuramente è una buona notizia», ha commentato ieri Irene Testa, Garante delle persone private della libertà personale della Sardegna dopo la notizia della scarcerazione dell’anestesista. «Resta il fatto che bisogna capire perché una persona, il cui reato era stato declassificato, è stata trasferita fuori regione», ha proseguito la Garante. «Quanti casi come questi ci sono? Per capirlo occorrerebbe capire cosa è successo nella vicenda di Cocco, che deve far riflettere sul rispetto del principio della territorialità della pena, non solo per i detenuti sardi che vengono trasferiti fuori dall’Isola ma anche e soprattutto per quei mille detenuti che dalla Penisola vengono portati nelle carceri della Sardegna». Ora bisognerà attendere la chiusura dell’inchiesta per capire se la Procura distrettuale riformulerà l’accusa o continuerà a contestare l’associazione mafiosa.

