Inchiesta Milano, mercoledì Catella davanti a giudici 

MILANO. «La mia reputazione è disintegrata, per un anno non potrò lavorare. Ma non sono mai stato corrotto da nessuno». Così l'ex presidente della commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni, in un'intervista relativa all'inchiesta della Procura di Milano sull'urbanistica. L'architetto è stato arrestato e finito ai domiciliari lo scorso 31 luglio, venendo poi scarcerato nei giorni scorsi dal tribunale del Riesame e sottoposto a una misura interdittiva di un anno. «Per colpire qualcun altro, hanno individuato noi: ultima ruota del carro, non un centro di potere. Ho fiducia nella giustizia», ha concluso. Marinoni ha rassegnato intanto le dimissioni dalla Commissione paesaggistica della Regione per la pianura irrigua e il fiume Po. L'architetto è uno dei tre per i quali è stata disposta un'interdittiva di un anno, che nel suo caso gli impone il divieto di esercitare la professione e quello di contrattare con la pubblica amministrazione. Oltre a lui, sono stati sottoposti alla misura anche l'ex assessore comunale alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e il manager Federico Pella. Annullati invece gli arresti dell'ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra e del patron di Bluestone Andrea Bezziccheri. La sola posizione sulla quale il Riesame deve ancora esprimersi è quella di Manfredi Catella, ceo e fondatore di Coima sgr, l'ultimo a impugnare i domiciliari e tuttora agli arresti. La sua udienza è stata fissata per mercoledì prossimo e i giudici dovranno decidere nei giorni successivi. Nelle scorse settimane l'aggiunta Tiziana Siciliano e i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici hanno depositato al Riesame migliaia di pagine di chat estrapolate dai cellulari sequestrati nel corso delle recenti perquisizioni. Tra queste, anche alcune tra Catella e il sindaco Sala, oltre che tra Sala e l'ex assessore Tancredi.

