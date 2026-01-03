VaiOnline
Genova.
04 gennaio 2026 alle 00:16

Inchiesta Hannoun, sotto tutela pm e giudice 

GENOVA. Il Comitato per l'ordine e la sicurezza di Genova ha disposto in via d'urgenza la tutela per la giudice per le indagini preliminari Silvia Carpanini e il pm Marco Zocco, dopo l’inchiesta che ha portato all'arresto del presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, Mohammed Hannoun, e altre sei persone ritenute finanziatrici di Hamas.

Si tratta di una misura preventiva, è stato spiegato. I due magistrati avranno assegnati un agente della polizia e un militare della guardia di finanza che li seguiranno negli spostamenti. Nei giorni scorsi è stata disposta la sorveglianza fissa davanti al tribunale con una pattuglia, a turno, di carabinieri, polizia e guardia di finanza a presidiare l'ingresso di palazzo di giustizia. Hannoun è detenuto nel carcere del capoluogo ligure e nei giorni scorsi gli è stato negato il colloquio con i familiari perché, aveva spiegato la gip Carpanini, «i familiari sono coindagati e sussistono al momento esigenze investigative». All'uomo non è stato neanche permesso di tenere nell'istituto il Corano che aveva chiesto per pregare perchè la copertina rigida non sarebbe stata conforme a quanto previsto dal regolamento. Intanto in piazza De Ferrari ieri sera si è tenuto un piccolo presidio dei ProPal per chiedere la liberazione di Hannoun.

