Inchiesta della Rai sul caso Scurati Il dg: non è censura 

Parte formalmente l'istruttoria della Rai sul caso Scurati: l'azienda accerta la catena di responsabilità che hanno portato allo stop al monologo sul 25 Aprile dello scrittore, sabato scorso a “Che sarà”, il programma di Serena Bortone su Rai3. All'ad Roberto Sergio - che aveva ipotizzato «provvedimenti drastici» - sarebbero arrivate le relazioni del direttore Approfondimento, Paolo Corsini e diBortone.

La nota del dg

Intanto, scende in campo il direttore generale, Giampaolo Rossi, che scrive di «notizie inverosimili e ricostruzioni surreali», di «ennesimo tentativo di aggressione» all'azienda e soprattutto sottolinea che «la narrazione di una Rai che censura è del tutto priva di fondamento. È in atto un'istruttoria per verificare se ci siano stati errori», premette Rossi, che chiede di attendere il termine dell'istruttoria prima di lasciarsi andare a «polveroni mediatici, come in passato».

Clima rovente

Parole nette contro le accuse di censura di centrosinistra, Cgil e Anpi, che si prepara a portare nelle piazze del 25 Aprile il monologo di Scurati. L'Usigrai chiede col sindacato dei giornalisti Fnsi che la Vigilanza chiarisca «se e quale ruolo abbia avuto la presidente del Consiglio nell'indirizzare le scelte dei vertici Rai» nella «gestione dell'esclusione di Scurati dalla trasmissione». Il riferimento è alle indiscrezioni della Stampa su una presunta telefonata della premier ai dirigenti.

La Liberazione

Centinaia di manifestazioni in ogni angolo d’Italia, celebrazioni per ricordare la Liberazione e la Resistenza nel nome di quella parola, «antifascismo», che oggi suscita accesi dibattiti politici. Si va verso il 25 aprile e arriva l’accusa dell’Anp: «Un pezzo significativo del Governo», dice il presidente dei partigiani di Milano, Primo Minelli, «non riconosce il 25 Aprile». Dalla comunità ebraica, è la presidente dell’Ucei, Noemi Di Segni, a sottolineare che «tutti dovremmo ricordare la liberazione dal nazifascismo perché riguarda ogni italiani».

Il caso Salvini

A indignare l’associazione dei partigiani, dopo le parole del ministro Francesco Lollobrigida sull’antifascismo («Un termine che ha portato morti»), è Matteo Salvini che il 25 aprile terrà la presentazione del suo libro a Milano. «È un non riconoscere questa festa», l’attacco dell’Anpi. Invece il forzista - e ministro degli Esteri - Antonio Tajani il 25 aprile sarà alle Fosse Ardeatine. La premier Giorgia Meloni, invece, alla cerimonia ufficiale al Milite Ignoto insieme con i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. A guidarli sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

RIPRODUZIONE RISERVATA