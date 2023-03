Inchiesta Covid, la scienza fa quadrato: «Difendiamo chi era in prima linea» 

ROMA. Il mondo scientifico reagisce compatto alle inchieste sulla gestione del Covid e fa quadrato intorno a chi, quando ancora pochissimo si sapeva del nuovo virus, è stato sempre «in prima linea». A partire proprio da medici, ricercatori ed esponenti di primo piano come il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro o il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. Quando a regnare era l’incertezza, è la posizione comune, chi si è esposto ha agito e preso decisioni in una situazione di «enorme pressione». Per questo, «pieno sostegno» e «vicinanza umana» a Brusaferro da tutti i 37 direttori delle strutture tecnico scientifiche dell’Istituto in seguito all'indagine che lo ha coinvolto. «A diversi livelli - hanno scritto in una lettera - abbiamo vissuto con te le fasi complicatissime e convulse di quel periodo e siamo stati testimoni dell’instancabile impegno che hai profuso a tutela della salute pubblica e del sistema paese».