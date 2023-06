Il giorno dopo l'incendio di via D'Onofrio, Colli Aniene si sveglia con una vittima, tre intubati di cui due più gravi e parecchi feriti in ospedale e un'ottantina di sfollati. Cosa ha scatenato le fiamme che hanno distrutto tre civici di una palazzina? Le ipotesi puntano sui materiali dei lavori in corso sull'edificio, che stava realizzando il “cappotto” con il Superbonus 110%. Si parlava di bombole di acetilene che sarebbero esplose.