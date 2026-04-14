Incetta di premi per gli scacchisti 

Dopo 4 edizioni con numeri da record il torneo provinciale under 18 di scacchi è passato da Domusnovas a Cagliari ma il paese delle grotte sembra ormai avere alfieri e torri nel suo dna tanto da far registrare ben 165 iscrizioni, da tutta l’isola, nel primo Torneo regionale under 18 delle Polisportive giovanili Salesiane. Organizzato dal Comitato regionale Pgs con istituto Meloni, Comune, circolo Mo.S.Ca e Carbonia Chess Club, il torneo non ha perso il supporto dei tanti partner del territorio (ben 13) i quali, con varie attività ed intrattenimenti, hanno impreziosito la lunga giornata di sport. Gli studenti del Meloni se la sono cavata bene: nelle 12 categorie previste sono arrivate due vittorie (i domusnovesi Sofia Usai nell’under 8 femminile e Daniel Pitzeri nell’under 14 assoluto) e 5 podi che garantiscono l’accesso alla Don Bosco Cup nazionale di Misano Adriatico. Al termine coppe per i vincitori, premi per tutti. «Orgogliosi - è il commento della dirigente scolastica del Meloni Marta Putzulu - di aver ospitato un evento che coniuga sport, educazione ed inclusione. Gli scacchi sono strumento prezioso per lo sviluppo delle competenze logiche e relazionali dei nostri ragazzi». Scommessa vinta per il responsabile regionale Pgs scacchi Isacco Ibba: «Risposta straordinaria, questo torneo è solo l’inizio di un percorso a lungo termine».

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