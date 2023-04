Incetta di medaglie per gli atleti trapiantati 

Tornano domani dall’Australia i tre atleti ddi Settimo San Pietro Paolo Perra, Stefano Carwedda ed Enrico Pitzalis che hanno partecipato ai campionati del mondo Wtg per trapiantati a Perth. Con loro gli altri tre sardi, Pino Argiolas, Sergio Razzardini e Gianni Fadda che hanno anch’essi vestito la maglia azzurra nei giochi di Perth.

Gli atleti sardi fanno un’ottima figura portando a casa con Gianni Fadda (trapiantato di fegato) nell’atletica un oro nei 400 metri e uno negli 80,un argento nella road race di 5 chilometri ed un bronzo nella petanque.

Due bronzi per Paolo Perra (trapiantato di fegato), uno nella petanque e l’altro nel dart. Un ottimo 4° posto di Enrico Pitzalis (trapiantato di rene) nel tennis in coppia con Marta Nizzo.

Nel ciclismo crono di 10 chilometri, sesto posto per Stefano Caredda (trapiantato di fegato) e settimo posto nella gara in linea di 30 chilometri. Sono arrivati anche quarti posti per Pino Argiolas e Sergio Rizzardini (entrambi trapiantati di fegato) nella petanque. Complessivamente, due ori,un argento e tre bronzi è il bottino degli atleti sardi. A Settimo, il paese che ha fornito metà degli atleti della rappresentativa sarda ovviamente si prepara una grande festa. (ant. ser.)

