Incentivi Zes ridotti, l’ira delle aziende 

Il credito di imposta per la Zes Unica del Mezzogiorno fa il pieno di domande. Ma di conseguenza la percentuale del contributo, a fronte delle poche risorse disponibili, viene drasticamente ridotta. Una situazione paradossale che fa insorgere le imprese, mentre le opposizioni si scagliano contro il ministro Raffaele Fitto che invece punta il dito contro l'Agenzia delle Entrate: «il provvedimento è sbagliato» accusa e rivendica «il successo della misura». Il ministro ricorda che «il credito d'imposta nasce nel 2016 con uno stanziamento di 617 milioni di euro all'anno, fino al 2020, prorogato per il 2021 con 1 miliardo di euro l'anno fino al 2022 e ulteriormente prorogato al 2023 con uno stanziamento di 1,4 miliardi di euro. Per l'anno 2024 il Governo Meloni ha tuttavia deciso di stanziare maggiori risorse, pari a 1,8 miliardi di euro, la cifra più alta in assoluto finora stanziata per incentivare gli investimenti al Sud».

Ad innescare la polemica è il provvedimento firmato il 22 luglio dal direttore dell'Agenzia Ernesto Maria Ruffini, che fissa al 17,66668% la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile dalle imprese interessate dalla nuova misura prevista dal decreto Sud. Un provvedimento «adottato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate senza alcun confronto», va all'attacco Fitto, che definisce la percentuale «significativamente inferiore» al valore prefigurato dalla norma (che prevede fino al 60% - e in alcuni casi particolari del 70% - del costo sostenuto).

All'attacco le opposizioni, che alla Camera hanno chiesto una informativa di Fitto. Le risorse stanziate «si confermano del tutto insufficienti», dice la Cna. Confapi denuncia la delusione degli imprenditori del Sud che hanno creduto nel progetto: così si «rischia di tagliare le gambe alle imprese che avevano deciso di investire nelle aree Zes».

Contro il Governo si schierano anche i deputati sardi. Lai (Pd) non usa mezze parole: «Si tratta di un fallimento della strategia proposta da Fitto, Con una beffa in più per la Sardegna, che essendo la regione che ha avviato per ultima, solo nel 2023, la struttura Zes, ha perso la possibilità di finanziare con la percentuale prevista del 45-60% le richieste istruite e pronte ad essere finanziate dalla Zes regionale per alcune decine di milioni di euro».

Sulla stessa linea anche il deputato Emiliano Fenu, capogruppo M5s in commissione Finanze alla Camera: «Che la cosiddetta Zes unica nascondesse fregature era chiaro anche ai bambini. Quella di Meloni e Fitto però va a configurarsi come una presa in giro deprimente nei confronti del Sud».

