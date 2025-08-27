VaiOnline
Lavoro.
28 agosto 2025 alle 00:29

Incentivi per contratti a tempo pieno 

La Regione stanzia un milione di euro contro il part time involontario  

Arrivano incentivi per un milione di euro a favore delle aziende che trasformano i contratti part time in assunzioni a tempo pieno. La misura, che punta a contrastare il fenomeno del part time involontario, è contenuta in una delibera approvata ieri dalla Giunta regionale.

Il fenomeno

L’assessora al Lavoro Desirè Manca, che ha proposto il provvedimento, spiega: «I contratti part time, quando imposti dal datore di lavoro, possono diventare una trappola da cui difficilmente si riesce ad uscire. Dietro il fenomeno del part time involontario si cela una forma di precariato che colpisce soprattutto le donne, costrette a lavorare meno ore, ad accettare buste paga ridotte e spesso a fare straordinari non retribuiti. Di fatto, è un ostacolo a un'indipendenza economica reale che impedisce al lavoratore di pianificare il futuro, una famiglia, di avere una qualità della vita dignitosa. Troppo spesso è una condanna a una vita di povertà. Per questo abbiamo studiato e approvato questa nuova misura».

La misura

Nello specifico, per ciascuna trasformazione di un contratto a tempo determinato e parziale in un contratto a tempo indeterminato e pieno, «proponiamo un incentivo pari al 75% della retribuzione lorda annua per un lavoratore di età compresa tra 18 e i 35 anni non compiuti e per le donne, al 70% per un lavoratore tra 35 e i 50 anni non compiuti, e al 65% per chi supera i 50 anni», prosegue Manca.

Le politiche

«Bene gli incentivi, ma non bastano. Servono politiche strutturali contro il part time involontario», sottolinea la segretaria generale della Uil Sardegna Fulvia Murru. «Accogliamo con favore la misura regionale, ma non è sufficiente. Il part time involontario colpisce soprattutto donne e giovani e alimenta precarietà e povertà». Per questo – spiega – «sono necessarie politiche strutturali, più contrattazione e servizi di welfare. Alla Regione chiediamo un tavolo permanente con le parti sociali per costruire soluzioni di lungo periodo».

