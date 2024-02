Incentivi, flop per le auto green 

L'auto elettrica non convince gli italiani. A poche settimane dall'avvio, sono praticamente esauriti gli incentivi dell'ecobonus per le auto a motore termico a basse emissioni. Secondo il ministero delle Imprese, le risorse ancora disponibili per le auto con emissioni tra 61 e 135 grammi di CO2, con alimentazione a benzina o diesel di ultima generazione ma anche mild ibrid, sono ormai una manciata di milioni. All’inizio erano 120. Al palo le auto elettriche: gli incentivi disponibili sono circa 187 milioni rispetto a uno stanziamento iniziale di 194. Non va meglio per le plug-in: dei 232 milioni iniziali ne restano 229. Chi rimarrà a bocca asciutta dovrà attendere i nuovi aiuti, probabilmente a marzo.

Il bilancio

L'obiettivo della nuova tornata, rimodulata a favore dei redditi bassi, è rilanciare il settore, da troppo tempo sofferente e sotto i riflettori per le polemiche tra il governo e Stellantis. Tra le novità, la rottamazione anche delle auto Euro 5 e un contributo massimo che sale da 5mila a 13.750 euro. Complessivamente sono a disposizione 950 milioni, di cui 330 milioni di residuo del 2022. La nuova ripartizione premia l'elettrico con 35 milioni in più rispetto al precedente stanziamento, arrivando così a 240 milioni. Alle plug-in destinati 150 milioni (95 milioni di euro in meno), un consistente incremento per le auto a basse emissioni che avranno a disposizione 403 milioni, 283 milioni in più rispetto a quanto stabilito nel 2022.

Le facilitazioni

Con Isee familiare sotto i trentamila mila euro è prevista una maggiorazione del 25% dei contributi. Un incentivo di duemila euro è previsto per auto usate Euro 6 dal valore non superiore ai 25mila euro, nel caso di contestuale rottamazione di un veicolo fino alla classe Euro 4 di proprietà da almeno dodici mesi. Tornano anche gli incentivi per le necessarie colonnine di ricarica, con uno sconto che arriva fino all'80% sul prezzo di acquisto e installazione per un massimo di 1.500 euro per i privati e ottomila per i condomini.

RIPRODUZIONE RISERVATA