«Incentivi e sinergia con i negozianti» 

Toni Saiu è il gestore del “Chiosco Sella” e al primo cittadino che verrà chiede di poter ripetere quello che è stato programmato nella passata stagione estiva: « Continuare sulla falsa riga di quanto già creato sarebbe un bel risultato. - ammette Saiu - Proseguire il lavoro di promozione della città che, nei mesi scorsi ha dato a parer mio, una grossa mano a tutte le attività e non solo a quelle relative alla mia categoria. Mi rende conto che sarà difficile riproporre certi eventi, però si potrebbe in alternativa dar maggiore spazio agli artisti locali, studiando un progetto utile non solo economicamente, ma anche socialmente». Anche Enrico Cubadda, proprietario del locale “Baddy’s”, crede che il miglior suggerimento da memorizzare sia: «R ipresentare in futuro il pacchetto di eventi della scorsa estate» .

In vista delle elezioni, gli esercenti suggeriscono al futuro sindaco i personali punti di vista volti al miglioramento del commercio cittadino.«L’appunto più importante riguarda l’immediata interruzione di qualsiasi iniziativa che miri al decentramento del commercio. - suggerisce Franco Pissard, titolare de “La casa dello sport” - Sarebbe una dinamica pericolosa e stoppare ogni velleità dovrebbe essere il faro di qualsiasi amministrazione che si formerà» . Per Pissard il volano dell’economia iglesiente è il centro ed in tal senso: « È opportuna una riqualificazione e un rimodernamento del suo cuore pulsante, ovvero piazza Sella. Inoltre servono delle scelte coraggiose che limitino il traffico nel centro storico, quindi puntare maggiormente sulla pedonalizzazione» .

Incentivo alle imprese locali, una programmazione mirata a dare un amano a chi volesse aprire una nuovo esercizio, pedonalizzazione delle vie del centro e grandi eventi, come quelli della scorsa estate, per fare da traino alle attività. Queste alcune delle idee che i commercianti gradirebbero facessero parte dei propositi della prossima amministrazione comunale.

Incentivo alle imprese locali, una programmazione mirata a dare un amano a chi volesse aprire una nuovo esercizio, pedonalizzazione delle vie del centro e grandi eventi, come quelli della scorsa estate, per fare da traino alle attività. Queste alcune delle idee che i commercianti gradirebbero facessero parte dei propositi della prossima amministrazione comunale.

Le idee

In vista delle elezioni, gli esercenti suggeriscono al futuro sindaco i personali punti di vista volti al miglioramento del commercio cittadino.«L’appunto più importante riguarda l’immediata interruzione di qualsiasi iniziativa che miri al decentramento del commercio. - suggerisce Franco Pissard, titolare de “La casa dello sport” - Sarebbe una dinamica pericolosa e stoppare ogni velleità dovrebbe essere il faro di qualsiasi amministrazione che si formerà» . Per Pissard il volano dell’economia iglesiente è il centro ed in tal senso: « È opportuna una riqualificazione e un rimodernamento del suo cuore pulsante, ovvero piazza Sella. Inoltre servono delle scelte coraggiose che limitino il traffico nel centro storico, quindi puntare maggiormente sulla pedonalizzazione» .

Toni Saiu è il gestore del “Chiosco Sella” e al primo cittadino che verrà chiede di poter ripetere quello che è stato programmato nella passata stagione estiva: « Continuare sulla falsa riga di quanto già creato sarebbe un bel risultato. - ammette Saiu - Proseguire il lavoro di promozione della città che, nei mesi scorsi ha dato a parer mio, una grossa mano a tutte le attività e non solo a quelle relative alla mia categoria. Mi rende conto che sarà difficile riproporre certi eventi, però si potrebbe in alternativa dar maggiore spazio agli artisti locali, studiando un progetto utile non solo economicamente, ma anche socialmente». Anche Enrico Cubadda, proprietario del locale “Baddy’s”, crede che il miglior suggerimento da memorizzare sia: «R ipresentare in futuro il pacchetto di eventi della scorsa estate» .

La sinergia

Nell’agenda virtuale del sindaco che verrà, Giancarlo Loi, titolare della “Libre ria il Duomo”, appunta evidenziando: « Una maggiore sinergia fra l’amministrazione e le attività commerciali. Da quando non esiste più il centro commerciale naturale non si fanno più incontri e sarebbe necessaria una maggiore vicinanza da parte delle istituzioni, anche emotiva. - puntualizza - Inoltre troppo spesso ci sono delle attività che aprono e chiudono in un brevissimo lasso di tempo e a tal proposito l’amministrazione potrebbe pensare di studiare un metodo per affiancare chi volesse avviare un nuovo esercizio, con delle indagini di mercato, dei suggerimenti non solo su dove sarebbe ideale posizionare l’attività, ma anche sulla tipologia della stessa» .

Per Sandro Collu, esercente di un box di ittica al Mercato Civico: «Serve un piano per creare più posti di lavoro. Si parla tanto dei progressi del turismo, perciò bisogna fare in modo che le attività produttive vadano di pari passo a questo. Incentivare le imprese locali sarebbe fondamentale» .

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata