Tortolì.
14 novembre 2025 alle 00:27

Incentivi contro gli evasori  

Nel piano del Comune un bonus agli addetti alla riscossione 

C’è un piano per combattere l’evasione fiscale. Il maxi buco nei conti del Comune di Tortolì va ripianato e la Giunta di Marcello Ladu, in forza a una legge nazionale del 2018 dedicata alla gestione delle entrate, introduce gli incentivi per il personale addetto al recupero. L’ente, che di recente ha accertato un buco di 3 milioni di euro relativo alle cartelle Imu 2020 e 2021, riconoscerà al personale dipendente un’incentivazione economica da realizzare attraverso l’attribuzione a titolo di trattamento economico accessorio di una quota parte del maggior gettito accertato e riscosso, derivante dal recupero dell’evasione tributaria (Imu e Tari).

La novità

Una legge del 30 dicembre 2018, dedicata al potenziamento degli uffici comunali incaricati della gestione delle entrate, ha reintrodotto nell’ordinamento la possibilità di accantonare una quota del gettito tributario in un apposito Fondo, da utilizzare per il potenziamento della gestione delle entrate, compresa l’incentivazione del personale a ciò dedicato. «L’ufficio tributi del Comune - spiegano dal palazzo di via Garibaldi - intende impegnarsi in azioni tese a migliorare il tasso di fedeltà dei contribuenti e di riscossione delle entrate tributarie. Lo strumento di incentivazione può contribuire al miglioramento della gestione delle attività di recupero dell’evasione tributaria, anche alla luce del difficile quadro economico e delle criticità, anche normative, in materia di tributi comunali e della loro riscossione».

Il funzionamento

Per il raggiungimento degli obiettivi verrà costituito un Fondo incentivante. Il tesoretto sarà alimentato dal maggior gettito accertato e riscosso nel quale sono ricomprese le riscossioni avvenute a seguito di avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento, avvisi di accertamento per omessa o infedele denuncia, solleciti di pagamento e inviti alla regolarizzazione cui consegue il ravvedimento operoso del contribuente. «Il compenso incentivante remunera una produttività reale ed effettiva del personale interno, secondo un percorso che parte dalla previa definizione degli obiettivi». Il regolamento è già in vigore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

