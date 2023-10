Incentivi alle compagnie  per frenare la fuga dall’Isola 

Da novembre – come ogni anno – andranno in letargo decine di rotte stagionali nei tre aeroporti sardi: Ryanair, EasyJet e Volotea terranno in piedi solo i collegamenti più redditizi nei periodi di bassa stagione, in prevalenza nazionali. Ora la Giunta prova a invertire la tendenza con una rete di incentivi per le compagnie low cost: nei prossimi giorni saranno approvate le direttive per spendere i 25 milioni di euro stanziati nel Collegato alla finanziaria regionale da poco pubblicato sul Buras.

Le compagnie avranno diritto a una riduzione fino al 50% dei costi sostenuti per decollare e atterrare negli scali sardi. In questo modo saranno incentivate a programmare nuove rotte, in particolare durante la stagione aeronautica invernale, che inizia questo weekend e terminerà a fine marzo.

Il programma

All’orizzonte c’è anche un faccia a faccia con i manager. «Abbiamo l’intenzione di convocare a Cagliari tutte le principali compagnie aeree tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre in modo da far vedere le potenzialità del mercato turistico: si può lavorare tutto l’anno», dice l’assessore ai Trasporti Antonio Moro. Dopo l’approvazione delle linee guida con una delibera di Giunta, il documento approderà in Consiglio regionale per un esame della commissione competente. Dopo, gli uffici dell’assessorato potranno pubblicare il bando: la procedura potrebbe concludersi entro la fine dell’anno. Per avere effetti già nei mesi invernali potrebbe essere prevista una premialità per le compagnie che programmeranno nuovi voli in questa fase.

I fondi

Alla messa a punto del provvedimento hanno partecipato gli esperti dell’Università di Sassari e dell’Enac. Le rotte a cui saranno destinati i finanziamenti (5 milioni per il 2023, 10 milioni all’anno per 2024 e 2025) dovranno soddisfare alcuni criteri, come ad esempio l’aumento del volume del traffico dei passeggeri e il fatto che la tratta non sia già assicurata da altre compagnie. Secondo le prime stime dell’assessorato i fondi potrebbero essere sufficienti sostenere circa 20 nuovi collegamenti nei tre aeroporti sardi.

Riviera del Corallo

Intanto da domenica la continuità territoriale nello scalo di Alghero sarà completamente nelle mani di AeroItalia, che già gestisce i collegamenti con Roma. Da domani si aggiungeranno anche quelli con Milano, visto che la compagnia ha vinto a luglio il bando regionale, aggiudicandosi entrambe le rotte grazie a ribassi del 5% (Roma) e dell’1% (Milano) e superando le offerte di Ita Airways.

Su queste rotte, da novembre, ci sarà un aumento delle frequenze in tutti gli aeroporti dell’Isola. Sulla linea Cagliari-Milano Linate Ita Airways ha previsto un incremento di di 3 voli al giorno (si passerà da 4 a 7 voli), mentre per tutti gli altri mesi fino a marzo saranno garantiti 6 voli al giorno. Sulla Cagliari-Roma previsti 7 voli giornalieri (che diventeranno 8 voli nel prossimo Ponte dei Santi), mentre a dicembre e gennaio i voli passeranno da 6 a 7 e a febbraio saranno 8.

