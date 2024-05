«Incentivi ai medici per abbattere le liste d’attesa» 

«I punti strategici che il Governo sta prevedendo per l’abbattimento delle liste d’attesa? In gran parte esistono già, non c’è granché di nuovo. Il problema che si continua a sottovalutare sta nel fatto che non ci sono i numeri, manca il personale», sottolinea Susanna Montaldo, segretaria regionale del sindacato di medici Anaao Assomed Sardegna. «Una carenza di organico che si registra in tutta Italia – tanto che in molte strutture si deve tirare a sorte per le ferie in agosto, per evitare di dover chiudere gli ambulatori – ma che in Sardegna è ancora più eclatante».

Le strategie

Si discute del decreto Schillaci che approderà in Consiglio dei ministri il 3 giugno, con tutta una serie di azioni che le Regioni dovranno mettere in campo per accorciare i tempi dati ai pazienti per fare visite specialistiche ed esami, e il tema sarà anche al centro dei lavori della Commissione sanità del Consiglio regionale, in programma questa mattina, con l’audizione dell’assessore Armando Bartolazzi.

E sempre stamattina, negli uffici dell’assessorato, la direttrice generale ha convocato tutte le sigle della categoria, con all’ordine del giorno «l’incremento dei fondi contrattuali».

Gli stipendi

Il fatto è – prosegue la dottoressa Montaldo – «che bisogna agire su più fronti, ad esempio, a partire dall’Università, aprendo le reti formative per tutte le Aziende, in modo da riuscire a tenere qui i giovani che si specializzano. Poi, e di questo si discuterà in assessorato, dobbiamo valorizzare i professionisti che ci sono: ricordiamo che quelli del Brotzu e dell’Aou di Cagliari hanno stipendi molto più bassi dei colleghi delle altre Aziende sanitarie. Una questione che va assolutamente risolta».

Anche il presidente dell’Ordine dei medici della Provincia di Cagliari Emilio Montaldo è convinto che «si possono introdurre tutte le azioni che si vogliono, ma se mancano i camici bianchi, non arriveremo a nessun risultato». Dunque, «è necessario incentivare il personale e rendere attrattiva la nostra professione».

I tetti di spesa

Interviene il presidente nazionale del sindacato degli infermieri Nursing Up Antonio De Palma: «Per tagliare le liste d’attesa occorre assumere nuovi professionisti e soprattutto garantire aumenti di stipendio e incentivi al personale per aumentare i carichi di lavoro e arrivare a snellire i tempi di un esame o di un intervento. Inoltre, sarebbe necessario cancellare il tetto di spesa sulle assunzioni di medici e infermieri e valorizzare i professionisti che abbiamo in casa».

La professione

Il punto – sottolinea il segretario nazionale di Anaao Assomed Pierino Di Silverio «è che si continua ad agire sugli effetti e non sulla causa: per eliminare le liste d'attesa non basta far lavorare di più i medici o aprire al privato, ma bisogna modificare il sistema strutturalmente partendo da una reale promozione della professione medica rendendola più appetibile».

Per Rita Longobardi, segretaria generale Uil-Fpl, il decreto Schillaci «rende il Sistema sanitario nazionale primo cliente del mercato privato accreditato. Non servono soluzioni spot, a ridosso delle elezioni europee, ma piuttosto interventi strutturali attraverso l'assunzione di nuovi professionisti e il rinnovo dei Ccnl scaduti con risorse adeguate per la valorizzazione del personale».

