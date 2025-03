Inceneritore di Tossilo: denuncia di Europa Verde 

«L'inceneritore acceso senza autorizzazioni, col rischio di un disastro ambientale, bloccato dalla Provincia e oggetto dell’intervento dei carabinieri del Noe: dopo 50 milioni di euro spesi, 8 milioni di debiti e discariche al collasso, l’impianto resta inutilizzabile». A denunciarlo in un documento è Europa Verde, con Gian Luca Atzori, che mette in evidenza una grave situazione che sta facendo discutere non solo nel Marghine ma anche a livello regionale, con interventi politici e interpellanze alla presidenza della giunta regionale. «Come indicato dalla provincia di Nuoro - scrive Atzori - un impianto di questo tipo non può funzionare senza un piano di gestione chiaro, personale adeguatamente formato, monitoraggi ambientali e strategie per lo smaltimento dei residui». Per Atzori non è una battaglia ideologica. «La crisi dei rifiuti è reale e va gestita, soprattutto per quei materiali non più riciclabili, evitando danni ambientali maggiori. Ma serve farlo con sicurezza e visione. Altrimenti, ci troveremo bloccati per altri vent’anni tra debiti, inefficienza, problemi sanitari, ambientali e bollette che continuano ad aumentare invece di diminuire». L'esponente di Europa Verde ancora scrive: «L’incenerimento e la termovalorizzazione sono il presente, ma non possono essere il futuro. Lo stesso Piano regionale prevede la dismissione dell’impianto di Tossilo entro il 2030 per l’aumento della raccolta differenziata». Per Gian Luca Atzori il Marghine, tra l'altro, rischia di perdere l'industria, col trasferimento del Consorzio. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA