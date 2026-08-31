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Calasetta.
01 settembre 2026 alle 01:01

Incendio vicino a Sottotorre, le fiamme minacciano le case 

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Momenti di paura, ieri nel tardo pomeriggio a Calasetta, dove un incendio ha interessato la periferia del paese, nella zona a ridosso di Sottotorre, la nota località balneare che si trova a poche centinaia di metri dal centro abitato. Le fiamme si sono sviluppate nella vegetazione, arrivando pericolosamente vicino ad alcune abitazioni e alla postazione che ospita diversi ponti ripetitori della telefonia mobile. A far partire l’incendio sarebbe stato un razzo di segnalazione d’emergenza per imbarcazioni, la cui presenza è stata rilevata nell’area interessata dal rogo. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro se il razzo sia stato utilizzato e abbandonato volontariamente oppure se sia finito tra i rifiuti presenti nella zona. Gli accertamenti sono in corso per chiarire l’origine del rogo e stabilire eventuali responsabilità. Per avere ragione delle fiamme è stato necessario un lungo intervento. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Carbonia, una squadra del Corpo forestale e i volontari della Protezione civile delle associazioni Terra-Mare di Calasetta e Assosulcis di Sant’Antioco. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area sono andate avanti per alcune ore. A destare maggiore preoccupazione è stata soprattutto la distanza, ridotta a pochi metri, tra le fiamme e alcune abitazioni, oltre alla vicinanza con le infrastrutture per le telecomunicazioni. Un intervento tempestivo ha consentito di evitare che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente verso le zone abitate.

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