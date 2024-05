Incendiò una casa per vendetta: condannato 

Tre anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti, ma soprattutto per aver appiccato un incendio ad una palazzina popolare di via della Musica, dopo una lite con la padrona di casa. È la condanna inflitta ieri mattina dal giudice del Tribunale di Cagliari, Roberto Cau, nei confronti del quarantenne Ubaldo Belfiori, arrestato a luglio dello scorso anno dopo il rogo che aveva semi-devastato due appartamenti.

L’imputato, difeso dalle avvocate Anna Maria Busia e Roberta Cannas, è stato processato ieri mattina con il rito abbreviato. Il sostituto procuratore Marco Cocco gli contestava oltre che l’incendio aggravato anche alcuni episodi di violenza privata. Terminata la sua requisitoria, il pubblico ministero ha chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere. Secondo l’accusa avrebbe dato fuoco ad un appartamento al secondo piano di una palazzina popolare di via della Musica, dopo una discussione con la padrona di casa: una giovane mamma di quattro figli. Poco dopo l’uomo era stato rintracciato e arrestato. L’alloggio della donna aveva subito gravi danni ed era stato dichiarato inagibile dai Vigili del fuoco. Danneggiato, per fortuna in forma più lieve, anche un secondo appartamento.

Al termine di una breve camera di consiglio, il giudice Cau è tornato in aula e ha letto la sentenza che accoglie integralmente le richieste del pubblico ministero. Ora bisognerà attendere le motivazioni della decisione, poi le difese potranno presentare ricorso in appello.

