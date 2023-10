Incendio sulla statale 195 vicino al Forte Village 

A fuoco le campagne di Santa Margherita di Pula, a ridosso del chilometro 36 della statale 195 e non lontano dal Forte Village. L’incendio è divampato ieri sera a causa del forte vento che ha devastato la vegetazione, lambendo anche una casa. Verso le 19,30 sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre tre ore per spegnere le fiamme.

Sul posto, i carabinieri di Pula guidati dal luogotenente Bruno Caruso, i Barracelli di Pula e Villa San Pietro comandati rispettivamente da Gianluca Spagnolu e Angelo Avanzo, oltre a personale del corpo forestale e la polizia locale di Pula. Sul luogo, anche un’ambulanza di volontari del territorio di Pula per eventuali soccorsi.

