Incendio, pomeriggio di paura 

Un’altra giornata da dimenticare sul fronte degli incendi. Le zone maggiormente colpite quelle di Nurri , Isili , e soprattutto di Siliqua dove il fuoco ha distrutto 12 ettari di vegetazione e danneggiato due aziende.

Siliqua

Gli incendiari hanno preso di mira la zona agricola di Basonà. Un violento rogo, scoppiato nel primo pomeriggio di ieri, ha trasformato in cenere un’area di dodici ettari di territorio composto in gran parte da alberi da frutto, eucalipti, stoppie e campi coltivati. I danni maggiori si registrano a carico di un podere, completamente devastato dal fuoco, mentre un’azienda agricola, circoscritta dalle fiamme, è stata salvata in extremis dall’intervento di agricoltori e volontari.

«Al mio arrivo ho trovato tutto distrutto, anche gli alberi da frutto sono finiti bruciati», afferma Franco Matta, 59 anni, davanti a quello che è rimasto del podere di famiglia. Un incendio annunciato, già durante la notte erano stati appiccati due focolai tra la vegetazione che delimita il rio Cixerri, la tempestività delle squadre antincendio e dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, ha stroncato le intenzioni dei piromani. L’assalto a Basonà sembrava ormai scongiurato ma, nel primo pomeriggio, quando ancora le famiglie consumavano il pasto domenicale, è scoppiato l’inferno. Il focolaio, partito dal ponte di Basonà, e spinto dal vento di maestrale, si è diffuso tra la vegetazione intorno al rio Cixerri e nei campi adiacenti alla ferrovia. La colonna di fumo ha offuscato il cielo intorno al paese, tenendo con il fiato sospeso i numerosi cittadini accorsi sulla strada per assistere alle operazioni di spegnimento. Sul posto anche i carabinieri della stazione del paese, che hanno garantito la sicurezza delle strade durante le operazioni. «Ho avuto paura per l’incolumità delle persone e degli animali – dichiara la sindaca Francesca Atzori, presente sull’incendio - Spero che venga fatta luce sull’accaduto per contrastare le azioni di questi criminali».

Sarcidano

Piromani in azione anche a Nurri (località Cuccuru Melonis), dove sono intervenuti il Super Puma decollato da Fenosu e e un canadair da Olbia, e a Isili, nella zona di “Letteioxi”.

