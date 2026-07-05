Incendio: palazzo evacuato 

Paura in via Nurra nelle prime ore della giornata di ieri. In un palazzo del quartiere di Monte Rosello è andata a fuoco, intorno alla 4, una automobile nel garage interrato della costruzione rendendo necessari i soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno cominciato a spegnere il rogo cercando, nel contempo, di evitare che le fiamme si propagassero ad altre macchine. Intanto i pompieri, per sicurezza, avevano fatto evacuare le abitazioni dai residenti perché il fumo aveva già invaso la tromba delle scale e la situazione si era fatta rischiosa. Mentre si procedeva con le operazioni la sala operativa aveva fatto arrivare il carro aria per la fornitura di bombole agli operatori ed una botte per l’approvvigionamento di acqua. L’intervento, reso complesso dall’ubicazione dei mezzi, è andato avanti per circa quattro ore concludendosi senza registrare, per fortuna, alcun ferito. (e.fl.)

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