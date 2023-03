Incendio notturno in una birreria 

Difficile intervento nella tarda serata di martedì per i Vigili del Fuoco di Olbia, allertati da una segnalazione di un grosso incendio in una grande struttura dell’area commerciali nei pressi dell’aeroporto. Il personale è intervenuto in una birreria ristorante poco prima dell’una di ieri. I Vigili del fuoco hanno individuato subito il punto di insorgenza dell’incendio, all’interno delle cucine del ristorante.

Le fiamme si sono propagate velocemente verso l’alto e hanno interessato la parte alta del locale. Le squadre del Distaccamento olbiese, intervenute anche con il supporto di una autocisterna e con la piattaforma aerea, hanno spento dopo diverse ore di lavoro le fiamme, evitando ulteriori danni a tutta la struttura. Fortunatamente non si segnalano feriti. L'intervento è durato circa 4 ore e il sito all’alba di ieri era in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, si esclude il dolo.

