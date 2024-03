Incendio notturno, distrutte due utilitarie e una moto 

Carabinieri al lavoro per l’ennesimo incendio di probabile origine dolosa in Gallura. Intorno alle cinque di ieri i Vigili del Fuoco di Arzachena e di Olbia sono stati allertati dopo una segnalazione arrivata dalla frazione teresina di Porto Pozzo. Nella zona di Lu Banconi il personale dei Vigili del Fuoco ha trovato una tettoia in fiamme e il rogo stava divorando due utilitarie e una motocicletta. Le fiamme avevano già ridotto i mezzi in ammassi di metallo fumante, non è stato possibile fare nulla per salvare moto e utilitarie. Le operazioni di spegnimento hanno però evitato che l’incendio arrivasse ad un edificio vicino. I Vigili del Fuoco hanno subito comunicato ai Carabinieri della Stazione di Santa Teresa e della Compagnia di Tempio i primi dati sull’episodio. Non sono state trovate tracce dell’azione di incendiari, ma la velocità di propagazione delle fiamme fa pensare ad un raid notturno. Il personale dell’Arma ha subito raccolto le informazioni suo proprietari dei mezzi bruciati, si tratta di un impresario e dei familiari. Ma è difficile stabilire quale sia l’obiettivo dei responsabili del gesto. I Carabinieri esamineranno nelle prossime ore i filmati di un sistema di videosorveglianza. I danni sono nell’ordine di diverse decine di migliaia di euro.

