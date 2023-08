Incendio notturno al Pevero, paura in Costa Smeralda 

Le fiamme si sono sviluppate, insidiose, intorno alle due del mattino tra domenica e lunedì quando la notte nei locali della Costa Smeralda è ancora giovane. Un pericolo in più per il rogo notturno partito dall'area intorno ai parcheggi delle spiagge del Pevero che, spinto da un forte vento di maestrale, andava veloce nella direzione di hotel, locali (ancora affollati) e ville. Ingenti le forze in campo: oltre alla squadra del Corpo forestale di Olbia, i vigili del fuoco con una squadra da Arzachena alla quale se ne sono aggiunte due da Olbia e una di rinforzo da Sassari che sono riuscite a tenere sotto controllo le fiamme e ad evitare danni alle abitazioni e pericoli per le persone. Le fiamme alte e ben visibili hanno provocato preoccupazione tra i residenti della zona ma nessun locale è stato evacuato.

Le operazioni di bonifica, con qualche difficoltà legata al forte vento, sono proseguite ieri mattina anche con l’ausilio degli elicotteri della base regionale del Limbara e del Consorzio Costa Smeralda, a terra le squadre di Protezione civile di Arzachena e San Pantaleo, la polizia locale e il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda che ha voluto verificare personalmente la situazione. Sono andati in cenere oltre due ettari di macchia mediterranea in uno dei luoghi più celebri della Costa Smeralda. L’intervento si è concluso solo alle tredici. Resta altissima l’attenzione per il forte vento che favorisce i roghi.

RIPRODUZIONE RISERVATA