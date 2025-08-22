Incendio nell’impianto di smaltimento dei rifiuti In fiamme una cisterna 

La colonna di fumo nero era enorme, infatti l’hanno notata da tutto il circondario di Cagliari. Ha impegnato diverse squadre dei Vigili del fuoco, l’incendio che si è sviluppato ieri all’alba nella sede della Ecoservice sarda, un’azienda che in via Nervi, all’angolo con via Segré, ha uno stabilimento per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti. Il fumo, particolarmente denso al punto che molti hanno pensato a un rogo di pneumatici per auto, ha indotto molte persone a dare l’allarme al numero unico per le emergenze uno-uno-due e i Vigili del fuoco, partiti verso le sei e un quarto del mattino dalla caserma di viale Marconi, hanno dovuto lavorare parecchio.

La furia delle fiamme

Secondo quanto hanno accertato gli stessi pompieri, a prendere fuoco è stata una cisterna utilizzata per lo stoccaggio di oli esausti, quindi una sostanza altamente infiammabile. Rapidamente, le fiamme si sono propagate ad altri contenitori di rifiuti installati a poca distanza, e anche quelli hanno preso fuoco.

Intervento in forze

Scattato l’allarme, i Vigili del fuoco hanno immediatamente inviato una squadra nella sede della Ecoservice sarda, ma giunti sul posto i pompieri si sono resi conto che l’incendio era complicato da gestire. Così, dalla centrale operativa di viale Marconi, hanno deciso di inviare anche due autobotti e fornire ai colleghi impegnati in via Nervi anche il supporto del carro autoprotettori. È un particolare mezzo di soccorso dei Vigili del fuoco progettato per il rifornimento di aria alle squadre durante interventi in ambienti con fumo o sostanze tossiche. Funziona fornendo aria pulita tramite tubazioni collegate agli autorespiratori degli operatori, e questo consente loro di lavorare in sicurezza anche in condizioni di scarsa o inesistente ossigenazione o in presenza di contaminanti. Il rischio principale era che il rogo potesse espandersi ad alcuni automezzi di servizio della Ecoservice sarda, ma gli operatori dei Vigili del fuoco sono riusciti a estinguere le fiamme prima che giungessero fino ai mezzi, che dunque non hanno riportato alcun danno.

Nessun ferito

Fortunatamente, tra il personale della ditta di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti e tra i pompieri non ci sono stati feriti né intossicati. La situazione è stata riportata alla normalità e subito sono iniziati gli accertamenti da parte degli stessi soccorritori per stabilire le cause del rogo. Non sono stati trovati elementi che possano far pensare a un atto doloso.

