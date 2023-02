Incendio nelle cucine del ristorante La Ruota 

Mattinata da incubo ieri in pieno centro a Perdasdefogu per un incendio scoppiato nelle cucine del ristorante pizzeria La Ruota. Dallo storico locale di Flavio Deiana si sono alzate colonne di fumo bianco e denso. Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto si sono precipitati i militari del Poligono che hanno iniziato le operazioni di spegnimento seguiti subito dai Vigili del fuoco. A mettere in sicurezza la zona i carabinieri della stazione di Perdasdefogu. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento ma potrebbe essersi trattato di un corto circuito. Sono andati a fuoco la cucina e gli elettrodomestici. Annerite anche le sale del caratteristico locale, dove non c’era nessuno. «Siamo dispiaciuti per quanto successo ai ristoratori nostri compaesani – ha detto il sindaco Bruno Chillotti – gli staremo vicino e faremo tutto quello che ci è possibile come amministrazione. La nostra solidarietà è totale. Di certo è stato fondamentale l’intervento dei militari sotto il comando del generale Davide Marzinotto e dei Vigili del fuoco. Una macchina organizzativa efficientissima». I danni sono in via di quantificazione. (f. l.)

