Incendio nelle campagne 

Primo incendio di stagione nelle campagne di Pimentel, nella località di Crabibi, ricca di vegetazione e abitazioni. «Per l’ennesima volta ci troviamo alle prese con un incendio che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze», racconta il sindaco Damiano Aresu. Nonostante i divieti di mettere fuoco a erbacee o sterpaglie, l’incendio è stato appiccato in una zona ad alto rischio. «A seconda dell’orientamento del vento, quelle fiamme avrebbero potuto creare danni ingenti», prosegue Aresu. Ad accorgersi dell’incendio è stato proprio il sindaco, accorso sul posto: «Capito che non avrei potuto spegnere le fiamme, ho chiamato i soccorsi che sono intervenuti celermente limitando i danni». (y. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA