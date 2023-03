Incendio nell’arena fenicia 

Un incendio si è sviluppato ieri, nel tardo pomeriggio, nell’arena fenicia. Si tratta dello spazio di proprietà del Comune, situato a ridosso del parco archeologico di Sant’Antioco utilizzato durante l’estate per lo svolgimento di rassegne e concerti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della compagnia barracellare, la polizia locale e i vigili del fuoco. L’intervento è stato tempestivo e nel giro di poco tempo, si è riusciti a spegnere le fiamme e a evitare il peggio. Sembrerebbe che il fuoco abbia avuto origine a bordo strada e non si esclude che possa essere di origine dolosa. Il punto in cui sarebbe stato appiccato il fuoco è contrassegnata dall’incuria e l’abbandono e questo ha favorito il propagarsi delle fiamme, tra erbacce secche e quanto depositato all’interno. A poca distanza, proprio all’ingresso dell’arena fenicia, c’è anche un’abitazione privata che fortunatamente non è stata interessata dalle fiamme. La rapidità dell’intervento delle squadre arrivate sul posto è stata provvidenziale. (s. g.)

