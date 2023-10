Incendio nell’area artigianale, grande paura vicino alle case 

Un grosso incendio, di evidente natura dolosa, è scoppiato nel pomeriggio di ieri nella periferia di Birori fino a lambire le case e la statale 129 per Nuoro. Il rogo ha interessato l’isola ecologica, dove ci sono stati ingenti danni e per questo rimarrà chiusa per qualche giorno. Le fiamme hanno attraversato tutta l’area artigianale, lambendo diverse attività produttive e commerciali, tra cui un deposito di carburanti e un’officina. Presa in pieno l’isola ecologica: in fiamme diversi contenitori e tanta plastica. Sul posto vigili del fuoco di Macomer, uomini e mezzi della Forestale, barracelli e forze dell'ordine. Per la sindaca Silvia Cadeddu l’incendio è di natura dolosa. (f. o.)

