Incendio nella zona del parco 

Le fiamme sono corse rapide da un terreno verso il Parco Pubblico, e se non fosse stato per l’intervento tempestivo dei ranger di Pula, le conseguenze sarebbero state ben più gravi. È di qualche ettaro di sterpaglie e alcuni alberi di ulivo bruciati, il bilancio del rogo che ieri pomeriggio, nella zona Is funtaneddas de leunaxiu, ha tenuto impegnate per alcune ore due squadre del Corpo forestale e i barracelli del paese: il fuoco è stato fermato prima che potesse rappresentare una minaccia per i residenti della zona.

Il fumo, ben visibile da ogni zona dell’abitato, ha fatto temere i cittadini che le fiamme potessero provocare gli stessi danni dell’incendio scoppiato nell’aprile dello scorso anno. Fondamentale è stato l’arrivo di un elicottero, partito dalla base di Pula, che ha dato manforte alle squadre antincendio impegnate a terra. Ancora da stabilire le cause dell’incendio, i ranger non escludono nessuna ipotesi, su tutte quella che porta all’abbruciamento di sterpaglie di un terreno finito fuori controllo. (i. m.)

