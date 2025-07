Incendio nella zona degli ospedali: le fiamme sfiorano palazzi e auto 

Molti si sono allontanati, altri sono dovuti correre a spostare le auto per evitare che finissero in cenere, e c’è chi ha temuto per la propria abitazione o attività. Sono stati momenti di grande apprensione quelli vissuti da chi vive e lavora in via Jenner ma anche da chi si trovava ieri, attorno alle 14, nella zona: un incendio è scoppiato divorando rapidamente le sterpaglie nei terreni nell’area degli ospedali, fino a via Peretti. Alla fine per fortuna i danni non sono stati ingenti grazie al pronto intervento delle squadre dei vigili del fuoco e alla chiusura al traffico proprio di via Jenner.

Il pericolo

Il forte vento ha certamente aiutato le fiamme a “camminare”. Un rogo scoppiato probabilmente per cause accidentali: i vigili del fuoco che hanno operato nella zona non hanno trovato tracce chiare sulla natura dell’incendio. L’intervento è durato alcune ore. Sul posto hanno operato due squadre provenienti dalla caserma di viale Marconi con il supporto di un’autobotte. Per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza, il traffico in via Jenner è stato chiuso per un po’. E durante le operazioni di spegnimento c’è chi, preoccupato per le sorti della propria auto, è corso per spostare la sua vettura. Le fiamme hanno aggredito anche alcune palme presenti in un’area utilizzata come parcheggio. Alla fine per fortuna sono molta apprensione e danni ridotti. Resta però il problema dei terreni incolti non ripuliti e dunque a rischio incendio. In questi giorni potrebbero essere effettuati dei controlli più attenti da parte delle autorità.

