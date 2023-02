Incendio nella pizzeria davanti all’ospedale: «Ora il locale resta chiuso»  

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza e transennato in particolare la zona della cucina e del forno, da dove sarebbe partito l'incendio. Notevoli i danni alle attrezzature mentre l’impianto elettrico pare sia da rifare di sana pianta.

Per Roberto Usai, titolare della pizzeria cafè trattoria “Buon gusto”, quello di ieri mattina non è stato un bel risveglio. All’apertura, una sua collaboratrice lo ha avvisato di aver trovato i locali andati a fuoco con gli interni completamente anneriti: tavoli, sedie e ogni cosa ricoperta di fuliggine e quindi inutilizzabili.

L’allarme

Le indagini

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Ghilarza ai quali Usai ha presentato una denuncia anche se i militari escludono che all’origine delle fiamme ci sia un’azione dolosa ma un corto circuito. Sulla stessa linea il titolare, ancora visibilmente provato nel vedere la sua attività letteralmente andata in fumo, anche se resta un dubbio.

«Ho trovato semiaperta la porta che dall’esterno porta sul retro del locale, mentre solitamente è sempre chiusa – afferma Usai - ma non ho motivo per ritenere che qualcuno abbia voluto farmi del male. Martedì abbiamo chiuso all’una e mezzo e tutto era tranquillo, poi di mattina la sorpresa».

«Danni notevoli»

«Il locale è totalmente da risistemare e come minimo dovremo stare chiusi almeno un mese per rimettere tutto a posto. Senza contare il danno economico che si ha proprio a causa della chiusura; è necessaria una notevole somma da spendere per ripartire», afferma Roberto Usai.

Appena in paese si è sparsa la voce in tanti hanno voluto spendere una parola di solidarietà verso il 52enne che manda avanti l’attività che gli permette di vivere.

Le stesse proprietarie dell’immobile in affitto sono andate a trovarlo e cercano di fargli coraggio.

«Siamo dispiaciuti molto per l’accaduto – afferma Eugenia Usai - Anche l’appartamento al piano superiore, dove però non abita nessuno, è risultato annerito; quanto accaduto è davvero brutto. Roberto è qui da 2017, da quando cioè il locale è stato completamente ristrutturato. Dispiace perché siamo anche nel periodo di Carnevale e quindi avrebbe potuto lavorare di più».

