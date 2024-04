Incendio nella notte nell’agricampeggio a due passi dal mare  

Con il trascorrere delle ore diventa sempre più probabile che quell’incendio nella mezzanotte tra sabato e domenica sia scoppiato utilizzando combustibile.

E che quindi qualcuno abbia volutamente appiccato il rogo che ha ridotto in cenere una grande tenda, l’attrezzatura all’interno e arrecato danni ad alcune roulotte che erano parcheggiate nell’agricampeggio Nardi con vista nella splendida spiaggia di Mari Ermi, ancora chiuso e quindi senza ospiti.

L’area di sosta per i camper nel cuore del Sinis è stata interessata dall’intervento dei vigili del fuoco del comando di Oristano, chiamati due notti fa per l’incendio di una struttura adibita come deposito di una roulotte. L’allarme è stato lanciato dai vicini svegliati dallo scoppio di una bombola di Gpl che si trovava all’interno della struttura coinvolta nell’incendio .

«La sala operativa ha inviato sull’evento una squadra con autopompa serbatoio ed un’autobotte che giunta sul posto ha prontamente spento l’incendio ed evitato che le fiamme si propagassero alle piazzole vicine», si legge in un comunicato dei vigili del fuoco.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area si sono protratte per circa due ore al termine delle quali sono state avviate le indagini per stabilire le cause del rogo.

