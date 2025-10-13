VaiOnline
Cabras.
14 ottobre 2025 alle 00:08

Incendio nella notte in Municipio, danneggiati i server informatici 

Un incendio ieri notte ha seriamente danneggiato i server informatici che custodiscono i dati del Comune di Cabras. Il fuoco sarebbe partito da una stanza adiacente all’Ufficio personale.

I danni sarebbero ingenti, diversi apparati e alcuni arredi sono stati rovinati. Il fumo ha invaso numerosi ambienti, annerendo le pareti. Ma quello che più preoccupa è il fatto che i dati caricati nei computer comunali (carte d’identità, Tari, certificati vari) siano inutilizzabili.

Secondo una prima ricostruzione il rogo si sarebbe sviluppato verso le 21. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Oristano, che dopo circa 45 minuti di lavoro sono riusciti a domare le fiamme e mettere in sicurezza il primo piano dell’edificio, e gli agenti di Polizia. Per il momento viene esclusa la pista dolosa: l’innesco sarebbe stato causato dal surriscaldamento di una presa elettrica. Da qui il rogo si sarebbe propagato, trovando esca facile tra il materiale cartaceo.

Anche il sindaco Andrea Abis ha raggiunto gli uffici comunali per rendersi conto personalmente dei danni.

