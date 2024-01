Incendio nella notte, distrutta l’auto di un camionista 

Le tracce di liquido infiammabile trovate accanto all’utilitaria lasciano pochi dubbi. L’incendio che nella notte fra domenica e lunedì ha distrutto l’auto di un camionista, 53 anni di Zerfaliu, è di origine dolosa. Sull’episodio indagano i carabinieri.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte di domenica quando alcuni residenti in piazza Martiri hanno sentito un boato e notato le fiamme che avvolgevano la Fiat Panda parcheggiata sotto casa dell’autotrasportatore. Immediatamente è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che in pochi minuti sono arrivati con due mezzi dal comando provinciale di via Zara. Le squadre hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona per evitare che il rogo potesse propagarsi (ci sono stati danni anche al portone dell’abitazione). I vigili hanno avviato subito gli accertamenti e hanno trovato tracce di liquido infiammabile vicino all’auto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno svolgendo le indagini per risalire agli autori del gesto. I militari hanno sentito l’autotrasportatore, al vaglio anche le immagini di alcune telecamere.

