Incendio nella concessionaria, la verità dalle telecamere 

Indagine serrate a Quartu per far luce sull'incendio di mercoledì notte a Pitz'e Serra dove le fiamme hanno danneggiato tre auto e un furgone parcheggiati all'esterno di una rivendita sulla 554. Gli agenti del Commissariato di via Firenze sono tornati di buon mattino sul posto a caccia anche di eventuali immagini riprese dalle telecamere della zona. Sul posto anche la dirigente del commissariato Silvia Casu e il sostituto commissario Gianni Noto. Il riserbo è totale. L'obiettivo è risalire alle cause dell'incendio.

L'aiuto per arrivare alla verità potrebbe arrivare proprio dalle immagini che si spera di recuperare dalle telecamere piazzate nelle attività della zona. Ieri è stato effettuato un nuovo sopralluogo. Non sarebbero state rilevate tracce di liquido infiammabile. Interrogate anche alcune persone. Si cerca di risalire ad eventuali testimonianze.

L'incendio si è sviluppato prima delle 23 di mercoledì, aggredendo le tre auto e il furgone parcheggiati, assieme a tante altre macchine, nel cortile della rivendita sulla statale 554. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che, ricevuto l’allarme lanciato da automobilisti in transito sulla statale, hanno evitato danni più grossi, vista la presenza di altri mezzi nel parcheggio.

